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Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело

19 Января 2018 в 11:02
Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, сообщает РИА Новости в пятницу, 19 января. Глава города подозревается  в превышении должностных полномочий.

 «Мусаев, превышая должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей», - пояснили в СКР.

В пятницу в рабочем кабинете и дома у Мусаева проходят обыски.

Ранее Верховный суд Республики Дагестан принял решение об отмене оправдательного приговора сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает «ФедералПресс».

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