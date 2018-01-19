Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, сообщает РИА Новости в пятницу, 19 января. Глава города подозревается в превышении должностных полномочий.



«Мусаев, превышая должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей», - пояснили в СКР.

В пятницу в рабочем кабинете и дома у Мусаева проходят обыски.

Ранее Верховный суд Республики Дагестан принял решение об отмене оправдательного приговора сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает «ФедералПресс».