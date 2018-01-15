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Прокуратура Бурятии проведет проверку кафе, где отравились 112 человек

15 Января 2018 в 08:10

Пресс-служба прокуратуры Бурятии заявила о массовых нарушениях технологических процессов в кафе Улан-Удэ. Там накануне отравились более сотни человек, в том числе и дети. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. 

Кафе «Шулэн До» является сетью, в которой использовалось одно и то же продовольственное сырье, а сотрудники попеременно направлялись на работу в различные филиалы. По требованию прокуратуры в ближайшие дни будут проведены внеплановые проверки и этого конкретного кафе, и всей сети, пишет РИА Новости. 

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