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Происшествия

Производитель врезавшегося в столб автобуса проведет проверку аварии

18 Января 2018 в 20:03
Производитель врезавшегося в столб автобуса проведет проверку аварии
В эфире НСН представители производителя автобуса, попавшего в аварию в Москве, прокомментировали происшествие. 

17 января в столице водитель автобуса «ЛИАЗ-529221» не справился с управлением и врезался в столб. Одна пассажирка получала черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В пресс-службе ООО «УК «Группа ГАЗ», производящей автобусы «ЛИАЗ» рассказали НСН, что по факту случившегося будет проведена проверка.

«Специалисты Ликинского автобусного завода изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса ЛиАЗ-5292, произошедшего в Продольном проезде в Москве. По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных дорожных условий: при совершении поворота на скользкой проезжей части автобус задел мачту городского освещения.

Автобус 2011 года выпуска оснащен современной агрегатной базой ведущих европейских производителей и соответствует международным стандартам безопасности. В автобусе установлены двигатель MAN и пневматическая двухконтурная тормозная система Wabco с системой ABS», - говорится в сообщении.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Продольном проезде. Всего в автобусе находилось 36 пассажиров. 

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