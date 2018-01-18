Производитель врезавшегося в столб автобуса проведет проверку аварии

В эфире НСН представители производителя автобуса, попавшего в аварию в Москве, прокомментировали происшествие.

17 января в столице водитель автобуса «ЛИАЗ-529221» не справился с управлением и врезался в столб. Одна пассажирка получала черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В пресс-службе ООО «УК «Группа ГАЗ», производящей автобусы «ЛИАЗ» рассказали НСН, что по факту случившегося будет проведена проверка.

«Специалисты Ликинского автобусного завода изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса ЛиАЗ-5292, произошедшего в Продольном проезде в Москве. По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных дорожных условий: при совершении поворота на скользкой проезжей части автобус задел мачту городского освещения.

Автобус 2011 года выпуска оснащен современной агрегатной базой ведущих европейских производителей и соответствует международным стандартам безопасности. В автобусе установлены двигатель MAN и пневматическая двухконтурная тормозная система Wabco с системой ABS», - говорится в сообщении.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Продольном проезде. Всего в автобусе находилось 36 пассажиров.