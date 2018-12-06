Продюсеры «Ильинского рубежа» прикрываются поддержкой Минкульта после гибели каскадёра

ФОТО: Кадр из фильма

Юрист Екатерина Гордон рассказала НСН о намёках на избежание наказания со стороны продюсеров фильма, в ходе съёмок которого погиб человек.

Представители продюсера фильма «Ильинский рубеж» Игоря Угольникова, на съёмках которого погиб каскадёр Олег Шилкин, пытались замолчать историю трагедии. Об этом в пресс-центре НСН рассказала юрист, представляющий интересы родителей погибшего Олега Шилкина, Екатерина Гордон. По её словам, семье потерпевшего намекали, что фильм, снятый при поддержке Минульта РФ, сможет избежать проблем, связанных с последствиями трагедии.

«Со мной связалась девушка Олега, Ольга, и поделилась опасениями, что сейчас делается всё, чтобы эту историю замолчать. Есть официальный пресс-релиз, который множится в прессе, и всё. Представители господина Угольникова и второго продюсера, который, кстати, имеет непосредственное отношение к музею танков, вели себя в течение месяца странно. Они кормили завтраками родителей Олега, назначали встречи, на которые не приезжали. Им обещали уладить эту историю, но главное, всё время был негласный шантаж — не надо идти в прессу. Для меня вопиющими были намёки на тему того, что у фильма госдюбжет, и никаких проблем не будет. “Мы ничего не боимся” — сказали представители в конце. Я писала господину Угольникову, но он на контакт не пошёл. Накануне пресс-конференции, узнав вероятно, что мы сюда идём, поступило предложение наконец встретиться. Сказали, что у родителей Олега есть 15 минут на принятие решения, и что должны быть только они и максимум адвокат Мишонов. Когда мы предложили встретиться всем вместе, встреча была отменена», — рассказала Екатерина Гордон.

Напомним, трагедия произошла 22 октября, когда во время досъёмок кадра танк наехал на каскадёра Олега Шилкина. Танкист не успел затормозить на нужной отметке. С тех пор было возбуждено уголовное дело, однако никакого продвижения в его расследовании не последовало.