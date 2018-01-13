Причина взрыва в омской пятиэтажке установлена

Установлена причина взрыва в омской пятиэтажке. По основной версии следствия, мужчина заправил на автозаправочной станции и принес домой газовый баллон,из которого спустя время стал выходить газ. В результате газ воспламенился. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв в одной из квартир дома на 5-й Кордной улице прогремел накануне вечером. На сайте nsn.fm сообщается, что пострадали восемь человек, шестеро из них, в том числе четверо детей, получили ожоги и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Следователи установили заправку, где был приобретен баллон, там проходят обыски и изымается документация. На месте происшествия также проводится дополнительный осмотр. Продолжаются допросы свидетелей и очевидцев.