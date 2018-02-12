PR-менеджер DJ Smash рассказала о поисках свидетелей избиения

Наталья Дорогова в эфире НСН заявила, что музыкант сейчас находится в столичном медучреждении.

Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, избили в баре в Перми за отказ сделать совместное фото. Видео с пострадавшим артистом опубликовал на своей странице в Instagram рэпер Тимоти.



Как написал в своем Instagram рэпер Тимати, конфликт произошел 9 февраля. По его словам, диджея избил экс-депутат Законодательного собрания Пермского края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев, причем, поводом для нападения послужил отказ Ширмана сделать селфи. Однако сам бывший парламентарий эту информацию отрицает .

PR-менеджер DJ Smash Наталья Дорогова в эфире НСН подтвердила сообщения о драке, отметив, что в настоящий момент идет поиск свидетелей.

«Андрей сейчас находится в Москве под наблюдением врачей. Нападение действительно было. Сейчас мы пытаемся опрашивать свидетелей, чтобы подтвердить этот факт», - рассказала НСН PR-менеджер артиста.

В результате нападения музыкант получил черепно-мозговую травму и перелом челюсти. На видео сам DJ Smash, указывая на лицо, говорит, что у него сломана кость, однако его уже прооперировали.