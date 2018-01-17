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Происшествия

Пострадавшего в Перми школьника направят на лечение в Москву

17 Января 2018 в 11:58
Пострадавшего в Перми школьника направят на лечение в Москву
Фото: misanec.ru

Подростка, который получил тяжелую травму глаза во время поножовщины в пермской школе, направят на обследование в Москву. Накануне на место трагедии прилетела министр образования и науки Ольга Васильева. Как пишет сайт NSN.FM, она назвала педагога, которая закрывала собой четвероклассников, Учителем с большой буквы. Васильева вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым проведала в больнице Наталью Шагулину. Та в понедельник пришла в себя, медики оценивают ее состояние как средней тяжести. 

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