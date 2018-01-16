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Происшествия

После резни в пермской школе в реанимации находятся трое пострадавших

16 Января 2018 в 07:09

Учительница, пострадавшая в понедельник во время резни в пермской школе, находится в тяжелом состоянии. Она пыталась закрыть собой своих учеников и потеряла много крови. Также в реанимации находится еще двое подростков. Нападения можно было бы избежать, если бы учебное заведение было оборудовано охранной сигнализацией и «тревожной кнопкой». Такое мнение в эфире НСН высказал президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский.

«В школе стоит не спецназ и не агент 007, там стоит охранник. И половина из них женщины и девушки. Но у этого охранника должна быть на брелоке кнопка вызова наряда полиции, который должен прибыть на место через 4 минуты. Не надо задерживать преступника. Нужно лишь вызвать полицию»,  -считает эксперт.

В результате трагедии  пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело. Известно, что один из молодых людей, проникших в школу с ножом, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 

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