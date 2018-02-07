Политолог: Обыски в ведомствах Дагестана не понравятся только элите

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Антон Хащенко в эфире НСН заявил, что в дагестанском обществе давно назрел запрос на чистку среди чиновников.

СМИ сообщили, что масштабная выемка документов прошла практически во всех структурах Дагестана. Следственные мероприятия проходят по делу о хищении средств, выделенных в бюджет региона. Также 7 февраля стало известно об обысках в Управлении судебных приставов Дагестана. В то же время все сотрудники ДПС в регионе были заменены на представителей других субъектов РФ на время масштабной проверки. Сейчас на дорожно-патрульные посты вышли сводные группы полиции и Росгвардии из других регионов России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько информированных источников.

Политолог Антон Хащенко в эфире НСН посчитал, что происходящее не понравится только дагестанской элите, а большинство населения республики не воспримет это как негативное событие.

«Я думаю, запрос на то, чтобы Дагестан жил тем же законам, что и остальная Россия, существует в самом обществе. Людям надоел беспредел, они хотят изменений. Понятно, что элиты это всколыхнёт, им это всё категорически не понравится. Но пошла масштабная зачистка, которой сложно найти аналоги в обозримом прошлом. Тут ничего удивительного нет», - заявил НСН политолог.

По словам Антона Хащенко, сотрудники Росгвардии из других регионов были привлечены для объективного расследования.

«Привлечение полицейских из других регионов – это необходимость. Если речь идёт о раскрытии организованной преступности на самом верху власти, то, разумеется, что в ней могут участвовать и правоохранительные органы, сотрудники прокуратуры. Чтобы такие расследования проводились объективно, всегда привлекаются сторонние сотрудники», - заверил НСН Хащенко.

Напомним, в Дагестан приехала масштабная комиссия, в которую входят и представители центрального аппарата МВД, ФСБ. Ранее был арестован ряд чиновников из республики, сообщает «Газета.ру» . Так, под стражей оказались бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, бывший премьер республики Шамиль Исаев, экс-министр экономики региона Раюдин Юсуфов и другие.