Политолог: Из-за стрельбы военных из РФ в Армении поднимется антироссийская волна

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Эксперт в эфире НСН пояснил, что ситуацией воспользуются политические деятели и общественные организации.

Российские военные извинились за учения со стрельбой в селе Паник Ширакской области Армении. Сейчас 102-ая военная база проводит разбирательство. Как подчеркнул заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович, виновные в инциденте обязательно будут привлечены к ответственности. В то же время военными пообещали, что больше подобная ситуация не повторится, сообщает Sputnik Armenia.

Ранее глава администрации села Вардан Макеян рассказал о стрельбе холостыми патронами в селе. При этом местные жители не знали о готовящихся учениях.

Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что противники российско-армянских отношений после инцидента со стрельбой поднимут волну против РФ.

«Этот инцидент не положительный. Он дал почву для недоброжелателей российско-армянских отношений как среди политических деятелей, так и среди общественных организаций, чтобы поднять очередную антироссийскую волну. Этот прецедент был продуктом недопонимания. Как мне кажется, виновные будут наказаны. Главное, что состоялись встречи руководства базы и посольства с властями Армении. Этот инцидент, как мне кажется, в некоторым смысле разрешён. Главное, чтобы в дальнейшем такие действия не повторялись. Расследование покажет, на каком уровне произошла ошибка», - отметил политолог.

По словам Джонни Меликяна, подобные инициативы могут вызвать негативную реакцию со стороны местных жителей.

«В любом случае инцидент уже был исчерпан, состоялись встречи, уверили армянскую сторону, что никаких негативных шагов не было. Подобные ситуации все интерпретируют, как хотят. Надо понимать, что регион специфический, особенно на фоне событий, когда российский военнослужащий убил армянскую семью. Всякие действия и шаги должны быть более продуманными и взвешенными, чтобы не вызвать негативную реакцию местного населения», - заключил Меликян.

Инцидент со стрельбой в армянском селе произошёл 17 июля, сообщает «Свободная пресса» . Село Паник находится недалеко от полигона российской военной базы Алагяз. Напомним, в октябре 2017 года российский военный в Армении застрелился после того, как случайно убил сослуживца после занятий на полигоне Алагяз.

102-ая военная база расположена в Гюмри. Согласно контракту, она будет там находиться до 2044 года.