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Происшествия

Поиски пропавшего судна «Восток» прекратили из-за погодных условий

29 Января 2018 в 10:00
Поиски пропавшего судна «Восток» прекратили из-за погодных условий
Фото: ntv.ru

В Японском море из-за сложных погодных условий прекращены поиски пропавшего судна «Восток», которые велись самолетами Бе-200.

«Авиация по погодным условиям на сегодня прекратила поиски из-за низкой облачности. Новых находок сегодня нет. Поиски продолжит вести судно «Спасатель Заборщиков». О привлечении новых судов пока информации нет», - сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока. Специалист также добавил, что авиация скоро вернется на базу.

В мероприятиях по поиску пропавшего судна задействованы также теплоход «Кунашир» и спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», пишет RT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, пропало в Японском море 25 января, сообщает «Русская Планета». На судне сработал аварийный радиобуй, после чего оно перестало выходить на связь. Спасателям на прошлой неделе удалось найти в районе пропажи два спасательных жилета, рыболовецкий буй, бытовой мусор и два пустых плота. Из экипажа пока никого обнаружить не удалось.

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