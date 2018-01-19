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Происшествия

Подростки с топором ворвались в школу Улан-Удэ

19 Января 2018 в 07:09

Двое подростков с топором и зажигательной смесью ворвались сегодня утром в школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. По неподтвержденной пока информации есть четыре пострадавших. В школе начался пожар, но его удалось быстро ликвидировать. Из здания были эвакуированы более 500 человек. На месте работают следователи, сотрудники МЧС, полиция. 

Напомним, в понедельник в Перми двое подростков ранили ножом 15 человек, двое из них до сих пор находятся в реанимации. Известно, что нападавшие давно готовили это преступление, и собирались затем убить друг друга. 

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