Пилот: Экипаж Ан-148 не успел подать сигнал SOS

РИА Новости

Бывший военный летчик, пилот гражданской авиации Виталий Соколовский заявил в эфире НСН, что на борту упавшего самолета произошло что-то экстренное.

Самолет Ан-148 «Саратовский авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, следовавшего по маршруту Москва-Орск, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Место падения лайнера было обнаружено с воздуха. По сообщениям очевидцев, перед падением самолет загорелся в воздухе.

Почему экипаж не сообщил о проблеме, НСН поинтересовалась у бывшего военного летчика, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилота гражданской авиации Виталия Соколовского.

«То, что экипаж не сообщил о проблеме и не запросил возврата в аэропорт вылета может означать только одно: случилось что-то экстренное и «экипажу пришлось бороться за жизнь пассажиров и спасение самолета», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Ан-148 зарекомендовал себя как весьма надежный самолет.

«Ан-148 – самолет надежный. Знакомые летчики из Петербурга рассказывали, что за все время эксплуатации были две поломки в полете, но катастроф еще не было», - сказал пилот Соколовский.

По информации МЧС, борт пропал с экранов радаров через 10 минут после взлета из «Домодедово». За это время самолет мог подняться на высоту 5-6 тысяч метров, поясняет летчик. Но и тогда у экипажа оставался шанс совершить аварийную посадку.

«Я смотрю, облачность сегодня не очень низкая. Если оборудование у них работало, приборы показывали высоту, скорость, если горизонты работали и показывали положение самолета, экипаж вполне мог приземлиться аварийно на поле. Это самый лучший вариант, есть большая вероятность сесть «на вынужденную» без жертв», - добавил Соколовский.

Что случилось в московском небе, теперь предстоит выяснить следователям. В СК РФ уже назвали в качестве предполагаемых причин авиакатастрофы погодные условия, ошибку экипажа и отказ техники.

На место крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад центра медицины катастроф Московской области, сообщает ТАСС. На среди обломков лайнера спасателями обнаружены фрагменты нескольких тел. Выживших нет.

Также к месту катастрофы в Подмосковье направился министр транспорта РФ Максим Соколов. Губернатор Оренбургской области вылетел в Орск для организации помощи родственникам погибших.

Узнать информацию о родственниках или получить психологическую помощь можно по номеру горячей линии МЧС: 8-800-775-17-17

По факту крушения самолета "Саратовский авиалиний" возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Соболезнования семьям погибших выразил президент РФ Владимир Путин.