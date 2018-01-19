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Происшествия

Песков прокомментировал нападение на школьников в Бурятии

19 Января 2018 в 16:06
Песков прокомментировал нападение на школьников в Бурятии

После чрезвычайных происшествий в российских школах есть вопросы к негативному влиянию интернета. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новую резню в учебном заведении – на этот раз, в столице Бурятии. ЧП случилось сегодня в одной из школ Улан-Удэ. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет бутылки с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников седьмого класса и учительницу он, а затем напал на учеников и преподавателя, сообщает Ura.ru. Пострадали семь человек. Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что интернет - свободное пространство, и может нести как добро, так и зло. В Госдуме сегодня предложили ввести в соцсетях жесткую фильтрацию групп "колумбайнеров". Так называют себя последователи двух американских подростков, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" в США 20 апреля 1999 года, отмечает сайт НСН.ФМ.

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