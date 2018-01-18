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Происшествия

Пермская школа № 127, где подростки устроили резню, возобновила работу

18 Января 2018 в 08:08

Пермская школа № 127 возобновила работу. После поножовщины, в которой пострадали 15 человек, учебное заведение закрывали на несколько дней. У входа дежурили отряды полиции. Сегодня школьников встречали педагоги, охраняют школу представители ЧОПов. 

СКР изменил официальную версию инцидента. Ранее правоохранители основной считали версию драки между двумя подростками, в ходе которой и пострадали остальные ученики и учитель. Но это опровергли многочисленные свидетельства очевидцев и потерпевших. Накануне зачинщикам резни было предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершенное по предварительному сговору». 

Чуть позже стало известно, что оба несовершеннолетних обвиняемых пытались покончить жизнь самоубийством. У  одного повреждения незначительные в области горла, у второго — более тяжкие.

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