Оттепель и лампа. Эксперты установили возможную причину пожара в «Зимней вишне»

Выводы были основаны на результатах исследования фрагментов проводов, трансформаторов, распределительных шкафов.

Экспертиза, назначенная старшим следователем при председателе СКР, назвала возможную причину пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Возгорание могло возникнуть в проводке, которая питает светодиодные светильники над «сухим» детским бассейном. К такому выводу пришли после изучения десяти мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами кабелей и проводов, трансформаторами, а также 16 распределительных шкафов, сообщает «Коммерсант».

В результате оказалось, что сечения провода зачастую были меньше расчётных значений, что могло привести к неверному распределению нагрузки и короткому замыканию. Более того, из-за протекания талой воды с крыши загорелась проводка в светильнике над детским «сухим» бассейном, при этом автоматический выключатель не сработал. Как рассказали очевидцы, проблемы с лампами возникали и раньше: с началом весенних оттепелей они иногда отключались, однако работники ТЦ не придали этому значения, так как они сами включались.

Такая версия впервые прозвучала ещё в апреле. Тогда профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН рассказал, что подобные причины зачастую приводят к пожарам.

«Всё дело в системе обеспечения безопасности сооружения, в подходе к её обеспечению, а это всё — культура безопасности. Это стандартная причина: изношенность систем электроснабжения, низкая культура их эксплуатации, всё это и приводит к таким трагедиям»- предположил эксперт.

По словам Владимира Ройтмана, избавиться от подобных пожаров помогут только «умные» дома.

«Человеческий фактор — причина 90% всех ЧС. В развитых странах это становится одной из главных задач — исключить его, автоматизировать настолько все процессы, чтобы это срабатывало независимо от оператора. Есть такое понятие — “умный” дом, где всё на автоматике. Там всё выводится на один пункт управления. Сейчас наши здания настолько сложные и их так много, что их эксплуатация на уровне полупьяного электрика или слесаря не даёт эффекта», - подчеркнул собеседник НСН.

Более того, профессор МГСУ предположил, что крайними в трагедии хотят сделать МЧС. Однако, как утверждает Ройтман, в данном случае нужно «разбираться с системой противопожарной безопасности».

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ унёс жизни 60 человек, причём большая часть из них – дети, которые оказались запертыми в кинозале, сообщает Ura.ru . По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Изначально следователи выдвигали две версии причины пожара: короткое замыкание и поджог «Зимней вишни». Через несколько дней после трагедии по всей стране прошли акции памяти погибших.