Остановка, в которую врезался автобус в Москве, восстановят

Остановку у станции метро «Сходненская» в Москве, куда сегодня врезался автобус, восстановят в ближайшее время, там уже начались работы. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы. В результате аварии пострадали трое человек, они госпитализированы. По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, когда пытался уйти от столкновения с другой машиной. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Это происшествие с участием автобуса стало уже вторым за неделю. В понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 11 получили травмы.