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Происшествия

Остановка, в которую врезался автобус в Москве, восстановят

29 Декабря 2017 в 15:54
Остановка, в которую врезался автобус в Москве, восстановят

Остановку у станции метро «Сходненская» в Москве, куда сегодня врезался автобус, восстановят в ближайшее время, там уже начались работы. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.  В результате аварии пострадали трое человек, они госпитализированы. По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, когда пытался  уйти от столкновения с другой машиной. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Это происшествие с участием автобуса стало уже вторым за неделю. В понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 11 получили травмы. 

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