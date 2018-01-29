Одного из пострадавших детей в Бурятии выписали из больницы

Фото: misanec.ru

Трое детей, пострадавших при нападении на школу в Бурятии, находятся в удовлетворительном состоянии, один ребёнок выписан домой. Медики продолжают наблюдать за девочкой, которая пострадала больше других. Она по-прежнему находится в реанимации, у нее фиксируют лишь небольшие проблески сознания.



19 января в школе в Улан-Удэ подросток напал на учеников и преподавателя, в результате пострадали семь человек. Подозреваемого в нападении суд арестовал на два месяца, сообщает RT.

Ранее трагические инциденты в школах произошли в Перми и Челябинской области. В СКР нападения называли спланированными попытками убийства, пишет Ura.ru.