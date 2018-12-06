Очевидец: Водитель танка, задавившего каскадёра, исчез

Свидетель трагической гибели Олега Шилкина рассказал НСН, что проблемы с управлением техникой возникали на площадке и до происшествия.

За день до трагедии на съёмках фильма «Ильинский рубеж» водитель танка был сменён. Об этом в ходе пресс-конференции НСН рассказал очевидец гибели каскадёра Олега Шилкина Станислав Деревянко. По его словам, больше водителя никто не видел.

«До того дня за рулём танка был другой водитель. Я не знаю, из-за чего его поменяли, но, видимо, в какой-то из дней танк отгоняли. Я слышал историю, что он не смог направить его вперёд, поехал назад и чуть не съехал в реку. Я видел, после трагедии, что вылезал из танка худой парень, до этого был другой, плотный. Что потом с ним было, мы не знаем, через несколько дней его поменяли, больше его не видел никто. Там уже другие были водители», — рассказал Деревянко.

Ранее другой свидетель трагедии Фёдор Старых рассказал НСН о неисправном состоянии техники на съёмках фильма.