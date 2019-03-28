Новости за ночь: Израиль нанёс авиаудар по Алеппо

ФОТО: РИА Новости/Михаил Алаеддин

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Израиль нанёс авиаудар по Алеппо

Авиаудар по сирийскому городу Алеппо был нанесён вооружёнными силами Израиля. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что ударам подверглись гражданский аэропорт Алеппо, поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар. В результате удара город понёс только материальные потери.

Добавим, ПВО Сирии, по данным издания, отразило атаки, сбив несколько воздушных целей над Алеппо.

США надеются на новые меры с НАТО против России

США надеются объявить о новых дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине совместно с НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон постоянно оценивает, достаточно ли сделано США для исправления ситуации вокруг Крыма. Также он выразил уверенность, что в конечном итоге полуостров вернётся в состав Украины.

Добавим, министерская встреча с НАТО пройдёт в Вашингтоне 3-4 апреля.

Дума Владивостока избрала нового мэра

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Олег Гуменюк избран на пост главы города депутатами местной Думы, сообщает РИА Новости. Отмечается, что предыдущий мэр Виталий Веркеенко покинул свой пост 12 октября по собственному желанию.

На пост главы города конкурсная комиссия представила три кандидатуры. Помимо Гуменюка, в перечень претендентов вошли экс-депутат думы Александр Юртаев и депутат городской думы Кирилл Григорьев.

Олег Гуменюк набрал большинство голосов — за него проголосовали 23 из 28 присутствовавших парламентариев.

В украинском Крапивницком прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в украинском городе Крапивницком, сообщает служба МЧС Украины. Отмечается, что взрывы произошли на газовой заправке на улице Киевской, где находилось пять автомобилей. Все они загорелись.

На данный момент известно о трёх пострадавших, данные уточняются. На месте происшествия работает 47 человек личного состава МЧС, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.