Новости за ночь: Число жертв взрыва газа в Красноярске увеличилось

ФОТО: РИА Новости

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Число жертв взрыва в Красноярске увеличилось до двух

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух человек, сообщается на сайте пресс-службы краевого ГУ МЧС.

Хлопок газа привёл к частичному обрушению трёхэтажного коттеджа в микрорайоне Покровка Красноярска. От взрыва были разрушены шесть квартир, десять частично пострадали. На месте работают экстренные службы.

В московском кафе произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла около кафе на юго-востоке Москвы. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в результате происшествия были задержаны несколько десятков человек. Число пострадавших уточняется, по информации РИА Новости, в больницу доставлены не менее десяти человек.

Как сообщает РЕН ТВ, конфликт начался внутри кафе на Первой Курьяновской улице. По словам очевидцев, в драке участвовали от 70 до 100 человек, вооружённых ножами и пистолетами.

Добавим, по словам сотрудников заведения, где произошла драка, целью злоумышленников было нападение на владельца кафе Яшара Алиева.

Минобороны раскрыло секретные документы по Афганской войне

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Отмечается, что в документах раскрываются сведения о героях Афганской войны, а также истории советских военных частей. В их числе — генерал-лейтенант Руслан Аушев, начальник российского Генштаба ВС в 1992 году генерал армии Виктор Дубынин, лейтенант Александр Стовбы, известный также своей поэтической деятельностью.

Добавим, также ведомство приводит записи, свидетельствующие о налаживании контактов между советскими военными и мирным населением Афганистна.

Напомним, в 1979 году Советский Союз ввёл в Афганистан ограниченный контингент войск в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. 15 февраля 1989 года был осуществлён вывод советских войск из Афганистана.

СМИ: Новые санкции США претерпят изменения

Санкционные меры в отношении России, предложенные Сенатом США, могут быть смягчены. Речь идёт об ограничениях в банковском секторе. С документом законопроекта ознакомилось издание The Bell.

Отмечается, что из перечня попавших под санкции банков будут удалены конкретные публичные финансовые организации: Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Теперь президенту США предлагается самому определить, какие банки будут в санкционном списке. Дональд Трамп сможет блокировать активы и операции организаций, которые «предоставили финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Также документ содержит оговорки по иностранным инвестициям: предлагается ввести запрет на вложения в российский госдолг не через 180, а 90 дней после принятия закона. Кроме того, санкциям подвергнутся лица, инвестирующие в российские проекты по экспорту сжиженного природного газа.