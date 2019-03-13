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Происшествия

Названы причины аварии в Шереметьево

13 Марта 2019 в 15:56
Названы причины аварии в Шереметьево

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, из-за чего самолет мог врезаться в мачту освещения.

Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел при буксировке. У самолета повреждены законцовка крыла и закрылки. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН предположил, что в момент инцидента была плохая видимость из-за снега.

«Это происшествие не столько серьезное, сколько непрофессиональное. И абсолютно необъяснимое. Руление самолета в любом аэропорту происходит строго по расчерченным разметкам. Либо этой разметки не было видно, либо она отсутствовала, либо прочерчена неправильно. Возможно, столб был установлен не на месте. Или случилось отклонение от маршрута руления со стороны экипажа. Комиссия разбирается, виновный будет найден. Думаю, что из-за снежных заносов не было видно размеченного маршрута. Само столкновение зависит от силы удара, на какой скорости это произошло. Самолет подлежит ремонту, через некоторое время будет опять в строю. Все недавние инциденты, произошедшие на территории аэропортов - звенья одной цепи. Человек на взлетной полосе – это ЧП. Надо смотреть, где проколы в системе авиационной безопасности. Каждый случай надо рассматривать отдельно», - уточнил он.

Куда смотрела полиция? Экс-замминистра авиации о происшествии в Шереметьево

В последнее время участились случаи инцидентов в московских аэропортах. Неоднократно сообщалось о том, что самолеты выкатывались за пределы взлетно-посадочной полосы, а в конце ноября прошлого года в аэропорту «Шереметьево» самолетом был сбил 25-летний гражданин Армении, который по неизвестным причинам оказался без присмотра.



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