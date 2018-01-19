Напавших на школу в Улан-Удэ было трое

Напавших на школу в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ было трое: один из них задержан, поиски еще двоих ведутся. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Инцидент произошел около 9 утра по местному времени. Молодые люди надели маски, бросили в кабинет, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, преступники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения. Представитель Прокуратуры Бурятии Юлия Павлова в эфире НСН раскрыла некоторые подробности инцидента.

«Прокуратура республики Бурятии организовала проверку. По предварительным данным ученик 9-го класса этой школы около 9 утра напал на учеников 7-го класса и преподавателей, который проводил урок. Есть пострадавшие, они госпитализированы. На место выехал прокурор республики и его заместитель. На месте работаю медики, полиция», - сообщила Павлова.

Как пишет сайт NSN.FM, в Минздраве по региону сообщали о том, что в результате инцидента пострадали 5 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".