На станции «Октябрьская» идет проверка после звонка о бомбе

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Помещения станции «Октябрьская» московского метрополитена проверяют после анонимного звонка о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы в четверг, 28 декабря. Метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что накануне взрыв произошел в Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток». В камере хранения сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет URA.Ru.

По последний данным, пострадали 13 человек. Возбуждено уголовное дело.