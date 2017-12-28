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Происшествия

На станции «Октябрьская» идет проверка после звонка о бомбе

28 Декабря 2017 в 09:34
На станции «Октябрьская» идет проверка после звонка о бомбе
Фото: uzaomos.news

Помещения станции «Октябрьская» московского метрополитена проверяют после анонимного звонка о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы в четверг, 28 декабря. Метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что накануне взрыв произошел в Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток». В камере хранения сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет URA.Ru.

По последний данным, пострадали 13 человек. Возбуждено уголовное дело. 

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