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Происшествия

На школьников в Перми напал бывший ученик с приятелем

15 Января 2018 в 12:01
На школьников в Перми напал бывший ученик с приятелем
Фото: Facebook.com

Стали известны подробности нападения с ножом на учеников 4 класса школы 127 в Перми. Известно, что в класс зашел бывший ученик, состоящей на учете в диспансере, и его приятель. Число пострадавших увеличилось до 15 человек, в том числе госпитализирована учительница, защищавшая свой класс. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН заявил, что подобные инциденты стали следствием незанятости подростков.

«Вообще у нас очень большие проблемы с детьми: они подражают фильмам, которые видят, и это очень большая проблема. Сброс энергии может быть позитивным или негативным. Если детей увлечь, то агрессия на окружающих минимизируется», - заявил психиатр.

Как пишет сайт NSN.FM, региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города«Вообще у нас очень большие проблемы с детьми: они подражают фильмам, которые видят, и это очень большая проблема. Сброс энергии может быть позитивным или негативным. Если детей увлечь, то агрессия на окружающих минимизируется», - заявил психиатр.


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