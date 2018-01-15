На школьников в Перми напал бывший ученик с приятелем

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Стали известны подробности нападения с ножом на учеников 4 класса школы 127 в Перми. Известно, что в класс зашел бывший ученик, состоящей на учете в диспансере, и его приятель. Число пострадавших увеличилось до 15 человек, в том числе госпитализирована учительница, защищавшая свой класс. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН заявил, что подобные инциденты стали следствием незанятости подростков.

«Вообще у нас очень большие проблемы с детьми: они подражают фильмам, которые видят, и это очень большая проблема. Сброс энергии может быть позитивным или негативным. Если детей увлечь, то агрессия на окружающих минимизируется», - заявил психиатр.

Как пишет сайт NSN.FM, региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города«Вообще у нас очень большие проблемы с детьми: они подражают фильмам, которые видят, и это очень большая проблема. Сброс энергии может быть позитивным или негативным. Если детей увлечь, то агрессия на окружающих минимизируется», - заявил психиатр.



