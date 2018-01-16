На лечение в Москву направят одного из пермских школьников

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Из Перми в Москву на обследование направят одного из учеников школы №127, где накануне подростки устроили поножовщину, сообщает Ura.ru.



Ученик четвертого класса в ходе нападения получил резаную травму глаза в, пострадавший в пермской поедет на обследование в столицу. В московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца он пройдет обследование.

В городской больнице №4 в Перми находится подростки, которые устроили поножовщину в классе. Состояние пострадавшей учительницы оценивается как тяжелое, при этом врачи говорят о положительной динамике. Еще восемь детей проходят лечение в краевой детской больнице.

В понедельник утром, 15 января двое подростков устроили поножовщину в пермской школе. В результате инцидента пострадали 15 человек. По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.