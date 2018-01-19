МВД Казахстана назвало возможную причину пожара в автобусе

Фото: dpchas.com.ua

Пожар в автобусе в Казахстане, который унес жизни 52 человек, могло спровоцировать использование бензинового источника открытого огня в салоне.



По данным МВД Казахстана, это подтверждается показаниями водителей и пассажиров, сообщает ТАСС. При этом в ведомстве исключили версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия.

ЧП с пассажирским автобусом произошло накануне на 1068-м км автодороги Самара – Шымкент. Погибли 52 человека, пятерым удалось выбраться из салона. Все погибшие - граждане Узбекистана, сообщает Ura.ru.