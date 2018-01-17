Мосгорсуд продлил до 19 марта арест Дениса Никандрова

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Арест бывшего заместителя главы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Дениса Никандрова продлен до 19 марта этого года. Решение о продлении ареста в среду, 17 января, вынес Мосгорсуд, сообщает ТАСС.



Ранее по решению суда до 19 февраля был оставлен под стражей бывший замруководителя управления собственной безопасности (УСБ) СКР Александр Ламонов.

В июле 2016 года замначальника главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает RT. Им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере».