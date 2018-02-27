Мацейчук выразил уверенность в депортации из России

Польский журналист рассказал НСН, что в его квартире прошел обыск по статье о противодействии экстремизму.

В подмосковных Мытищах на своей квартире был задержан польский журналист и политолог Томаш Мацейчук, известный своими антироссийскими выступлениями на различных ток-шоу. Как сообщают СМИ, его подозревают в нарушении миграционного законодательства.

Как рассказал НСН сам Мацейчук, в его квартире прошел обыск по статье о противодействии экстремизму.

«У меня был проведен обыск по статье 282 УК, и оказалось, что я никак не связан с экстремизмом, у меня ничего такого не нашли. Поэтому я не думаю, что мне стоит отказываться от своих взглядов, - пояснил он. - По поводу возможной депортации. Это для меня было бы печально, поскольку я хочу написать книгу про Россию. А для этого, чтобы стать экспертом по России, надо здесь быть, общаться с русскими, стараться вас понимать. То, что я говорил в ток-шоу, что говорили ваши эксперты, это, конечно, все так ярко, резко, но это формат ток-шоу. И я думаю, что все было в рамках закона. Если бы было что-то незаконное, тогда бы я сегодня отвечал перед судом не за то, что у меня что-то с регистрацией неправильно, а за другие вещи».

Поляк признался, что у него есть подозрения, почему его проверяли на экстремизм.

«Я здесь уже почти год, и никаких проблем раньше не было. Я даже думаю, что в последнее время стал выступать чуть спокойнее. Что случилось сейчас, кто отдал приказ отправить меня в Польшу, я не знаю. Я догадываюсь, но не хотел бы сейчас об этом. Такие темы лучше держать при себе. Может, когда-нибудь расскажу. Пока не время. Пока еще не было суда, меня пока не депортировали, потому лучше пока буду молчать», - сказал он.

Тем не менее собеседник НСН высказал уверенность, что его депортируют.

«Я почти уверен, что меня оштрафуют и выдворят из России с запретом на въезд на пять лет. Если честно, у меня нет надежды, что суд примет другое решение. Я буду стараться бороться, чтобы меня не депортировали. Хочется еще поработать, если меня депортируют, книгу не напишу, не получится. У меня есть адвокат, надеюсь, он мне поможет. А будет то, что будет», - заключил он.

Мацейчук известен тем, что участвовал в потасовке в студии НТВ в апреле 2017 года, после того как он назвал солдат Красной армии «красными фашистами».