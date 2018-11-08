Лётчик-испытатель объяснил причину жёсткой посадки АН-2 в Архангельской области

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Магомед Толбоев рассказал НСН, почему пилоты смогли посадить судно в лесном массиве без серьёзных потерь.

Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки самолёта АН-2 в Архангельской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дело заведено по статье ч.1 ст.263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Отмечается, что при аварии пострадал один пассажир, у него зафиксирован вывих локтевого сустава, пострадавший госпитализирован.

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН объяснил, что пилоты смогли совершить посадку в экстремальных условиях, так это предусматривает тип самолёта.

«У пилота должен быть богатый опыт, естественно. АН-2 был создан, чтобы летать с коротких полос, с полян. Это как сельхозсамолёт. Он был специально создан для коротких взлётов и посадок. Поэтому ребята мастерски сели. Не знаю, какие у них были условия, но метров хотя бы 60 ему надо для посадки», — рассказал Толбоев.

Предварительной причиной жёсткой посадки самолёта стало обледенение, сообщают в транспортной полиции. Собеседник НСН пояснил, что причиной также может быть отказ двигателя из-за длительного использования воздушного судна.

«У АН-2 очень часто отказывают двигатели, они очень старые. Им под 70 лет», — заметил Толбоев.

Напомним, АН-2 совершил вынужденную посадку в лесном массиве. Самолёт летел с аэродрома Васьково на аэродром Мезень. На борту воздушного судна находились 13 человек: два пилота и 11 пассажиров.