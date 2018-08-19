Космонавт: Давно пора навести в «Роскосмосе» порядок!

РИА Новости

Космонавт и депутат Максим Сураев в эфире НСН рассказал, что о хищениях в «Роскосмосе» было известно давно.

Заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных стали фигурантами уголовного дела о покушении на мошенничество. Как заявили 19 августа в СК РФ, подозреваемых установили после проведения следственных действий. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье «Покушение на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере».

Депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев, комментируя эту ситуацию в эфире НСН, заявил, что «хорошей» нынешнюю обстановку в «Роскосмосе» не назовешь.

«Я был в отряде космонавтов, выполнял свою работу, которая не пересекалась с действиями руководства «Роскосмоса». Поэтому ничего не могу сказать про руководство РКК «Энергия», это внутренняя история. Но, несомненно, это все очень печально и плохо», - заявил собеседник агентства.

Сураев отметил, что о нарушениях в «Роскосмосе» Госдума знала еще год назад. Нарушения были выявлены Счетной палатой и отражены в отчете Татьяны Голиковой, которая на тот момент являлась ее главой.

«О нарушениях в «Роскосмосе» мы, депутаты, знали давно. Еще когда в Госдуму приходила с отчетом бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она говорила, что больше всего нарушений и хищений в «Роскосмосе». Все это не добавляет авторитета госкорпорации и бросает тень на всю космическую отрасль России», - считает космонавт.

Провести кадровые чистки, поменять одного человека на другого, по словам Сураева, не является проблемой. Но без «настройки системы» эти действия ситуацию не спасут. Остается надеяться, что «новая метла» наведет в госкорпорации порядок.

«Надо настраивать систему, она должна работать так, чтобы в будущем не получалось таких сбоев, пробелов и ситуаций. В «Роскосмосе» уже новый руководитель, это его вотчина, пусть наводит порядок. Думаю, что ему все удастся», - заключил Максим Сураев.

Добавим, что в «Роскосмосе» подтвердили информацию о выявлении виновных в получении взяток сотрудников РКК «Энергия». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пообещал оказывать следствию полное содействие, пишет RT.