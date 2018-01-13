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Происшествия

Керченская паромная переправа закрыта из-за сильного ветра

13 Января 2018 в 15:34
Керченская паромная переправа закрыта из-за сильного ветра

Керченская паромная переправа закрыта из-за сильного ветра. В субботу на подъезде к ней собралось более 300 автомобилей и порядка 30 автобусов. В Крыму из-за погодных условий объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, такая погода продержится в течение ближайших тех дней, в выходные порывы ветра будут достигать 26 м/с. В субботу и воскресенье на полуострове вероятны снег и метель. ТАСС сообщает, что с начала 2018 года Керченская паромная переправа уже трижды приостанавливала свою работу из-за тумана.

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