Керченская паромная переправа закрыта из-за сильного ветра. В субботу на подъезде к ней собралось более 300 автомобилей и порядка 30 автобусов. В Крыму из-за погодных условий объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, такая погода продержится в течение ближайших тех дней, в выходные порывы ветра будут достигать 26 м/с. В субботу и воскресенье на полуострове вероятны снег и метель. ТАСС сообщает, что с начала 2018 года Керченская паромная переправа уже трижды приостанавливала свою работу из-за тумана.