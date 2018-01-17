Из-за поножовщины в школе Челябинска возбудили уголовное дело

В СКР Челябинской области возбудили уголовное дело после поножовщины, которую устроили школьники. Инцидент произошел в среду, 17 января, в поселке Смольное.



Следствие оценит действия должностных лиц школы и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе, сообщил Ura.ru представитель областного СКР.

Как сообщалось ранее, ножевое ранение получил ученик девятого класса, он был госпитализирован. Напавший на него одноклассник был задержан, его допрашивают. Расследование инцидента находится на контроле у прокурора Челябинской области Александра Кондратьева.

Драка с применением оружия произошла в минувший понедельник, 15 января, в пермской школе. Пострадали 15 человек, среди них – учительница. После инцидента Власти вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в российских школах усилят меры безопасности.