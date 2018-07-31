МВД: В результате обрушения пешеходного моста на Ярославском шоссе никто не пострадал

В ГУ МВД по Московской области рассказали НСН, что движение по Ярославскому шоссе перекрыто в обе стороны.

Движение по трассе М-8 «Холмогоры» перекрыто в Московской области из-за обрушения навесного пешеходного моста в Пушкинском районе. Как отмечается, инцидент произошёл из-за того, что грузовик не справился с управлением и въехал в опору. При этом его кузов был поднят. По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. Об этом в эфире НСН рассказал представитель пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.

«Сегодня в 10.15 на 31-ом километре Ярославского шоссе трассы “Холмогоры” водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на опорную балку наземного пешеходного моста. В результате произошло обрушение. По предварительной информации, пострадавших нет», - рассказал в эфире НСН представитель пресс-службы.

При этом дальнобойщиков предупреждают о путях объезда участка трассы.

«В настоящее время на место направлены специалисты для ликвидации последствий. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу разделительных ограждений для организации разворота. Кроме того, на 22-ом и 24-ом километрах Ярославского шоссе выставлены экипажи, которые информируют дальнобойщиков о выборе пути объезда», - пояснил собеседник НСН.

В настоящий момент движение по Ярославскому шоссе перекрыто в обе стороны. Автомобилям можно объехать место аварии через Осташковское шоссе, а также через города Королёв и Ивантеевка.