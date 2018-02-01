Генерал-майор ФСБ предрек рост активности спецслужб перед выборами

Член Совета по внешней и оборонной политике в эфире НСН выразил уверенность в том, что голосование весной 2018 года пройдёт спокойно.

Террорист «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность запрещена на территории РФ) нейтрализован в Нижнем Новгороде. Отмечается, что боевик планировал совершить теракт во время президентских выборов, которые пройдут в России 18 марта. У него было обнаружено оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройства и компоненты для его изготовления. Об этом 1 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ, сообщает RT.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что в предвыборный период деятельность спецслужб активизируется.

«Безусловно, любые политические события, происходящие в России, являются поводом для совершения терактов в шумной форме. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время вновь будут операции по ликвидации либо экстремистских персон, либо даже ячеек, потому что активность спецслужб по мере приближения выборов возрастает, вводится контрразведывательный режим, который максимально защитит от нежелательных проявлений. Я считаю, что выборы пройдут спокойно», - уверен генерал-майор ФСБ.

По словам Александра Михайлова, боевики сами понимают, что работа спецслужб активизировалась.

«Террористы тоже не дураки, они понимают, что в период активизации действий специальных служб лучше спрятаться, потому что приурочить [теракт] к выборам – обречь себя на уничтожение. В этом тоже есть некая основа. Они готовятся, но как они будут действовать в период выборов, это вопрос», - заключил Михайлов.

Известно, что боевик, планировавший теракт весной 2018 года, был выходцем из стран Средней Азии, сообщает Ura.ru . Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента РФ. 31 января завершилось предоставление подписей в поддержку выдвижения кандидатур. Ранее с предвыборной гонки в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» снялись журналистка Екатерина Гордон и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.