Генерал ФСБ рассказал о расследовании взрыва в академии Можайского

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Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал НСН, что первыми подробности ЧП в Военно-космической академии имени Можайского изучат не полицейские.

В Военно-космической академии имени Можайского после взрыва обнаружили вторую мину. Об этом сообщает портал 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Санкт-Петербурга. В настоящий момент находку осматривают кинологи. Ранее сегодня стало известно, что в результате взрыва, который прогремел в академии, пострадали четыре человека. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два — в легкой. Они госпитализированы. Среди пострадавших курсантов академии нет. Как отмечает сайт KP.Ru, по периметру здание оцеплено полицией, однако внутрь правоохранителей не пускают.

В свою очередь, генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов в беседе с НСН объяснил, почему сотрудники полиции пока не смогли попасть в здание.

«Есть военная контрразведка. И если предполагаются какие-то тяжкие последствия, то первыми, кто будет занимать [изучением места происшествия], будут её сотрудники. Дальнейшие действия зависят от того, какой был характер взрыва, какими были мотивы и так далее. А пока военная контрразведка вполне в состоянии пригласить своих специалистов для того, чтобы провести какую-то предварительную работу. Полицию к работе на месте происшествия не пустят, так как это режимный объект», - отметил собеседник НСН.

Между тем, Следственный комитет по факту взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Также стало известно, что на место ЧП выехал врио губернатора Александр Беглов.

Добавим, академия имени Можайского осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.