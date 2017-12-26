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Происшествия

Эксперты изучат данные видеорегистратора съехавшего в пешеходный переход автобуса

26 Декабря 2017 в 08:04

Эксперты изучат данные видеорегистратора автобуса, съехавшего в пешеходный переход. По данным новостного агрегатора СМИ2, это главное сообщение часа. Трагедия произошла возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, погибли 4 человека, пострадали 15.  Компания-производитель автобуса считает, что причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы. 

Известно, что водитель, сидевший за рулем, был трезв, у него более 30 лет стажа и практически нет нареканий.  Полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением. По факту ДТП заведено уголовное дело, пишет РЕН-ТВ.

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