Эксперты изучат данные видеорегистратора съехавшего в пешеходный переход автобуса

Эксперты изучат данные видеорегистратора автобуса, съехавшего в пешеходный переход. По данным новостного агрегатора СМИ2, это главное сообщение часа. Трагедия произошла возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, погибли 4 человека, пострадали 15. Компания-производитель автобуса считает, что причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы.

Известно, что водитель, сидевший за рулем, был трезв, у него более 30 лет стажа и практически нет нареканий. Полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением. По факту ДТП заведено уголовное дело, пишет РЕН-ТВ.