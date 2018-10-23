Эксперт рассказал, как предотвратить взрыв айфона

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Леонтий Букштейн заявил НСН, что случай со взрывом смартфона скорее исключение из правил, чем тенденция.

Мобильный телефон взорвался в кармане брюк у 18-летнего москвича, сообщает «Московский комсомолец». Юноша был доставлен в НИИ Склифосовского с ожогами третьей степени в области груди и промежности. Как рассказала мать пострадавшего, аппарат был куплен пять месяцев назад, и до происшествия ничего подозрительного в нём замечено не было.

Такие инциденты уже были в истории, однако массового распространения они не получили, рассказал в эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. По его словам, следует разобраться, что происходило со смартфоном в момент взрыва.

«Аналогичные случаи были и с известными топовыми телефонами, и с обычными. Например, мужчина оставил включённый аппарат в машине и на солнце. Вопрос — мог он взорваться? Там температура 50 градусов! Так и тут — надо узнать, телефон официально куплен или он серого ввоза, в каком он был состоянии, что с ним происходило в момент взрыва. В третьих, надо понимать, что там аккумулятор, масса контактов, с которыми всё может случиться. Но, по-моему, это один случай за год, когда мы слышим, что такое произошло. Во всяком случае, массовых претензий ни одному из брендов не поступает. Этому россиянину просто не повезло», — заметил Букштейн.

Тем не менее, пользователям стоит внимательней относиться к технике и не давать ей перенапрягаться, добавил эксперт.

«И потом, аппарат, который всё время качает какую-то информацию, у которого включён выход в интернет, он греется. Вопрос, насколько долго можно “испытывать терпение” аппарата и держать его под такой нагрузкой. Известны случаи, когда был взрыв телефона в воздухе, в самолёте, чуть не трагедия произошла. Была страшная история с самолётом, когда начали взрываться аккумуляторы, которые перевозили. С тех пор, кстати, было запрещено перевозить большое количество элементов питания, которые могут дать такой сбой. Но не мешает предусмотрительность — выключать периодически, ни к чему его всё время держать включённым. У многих он под нагрузкой круглосуточно. Надо понимать, что это не кусочек металла, это устройство, и оно может повести себя неадекватно», — заключил Букштейн.

Добавим, что похожий случай произошёл в самолёте, летевшем из Волгограда в Москву этой зимой. У пассажира взорвалось зарядное устройство для смартфона. Салон заволокло едким дымом, но гаджет удалось потушить с помощью воды и огнетушителя, никто из пассажиров не пострадал.