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Эксперт рассказал, как можно было избежать поножовщины в пермской школе

15 Января 2018 в 16:14
Эксперт рассказал, как можно было избежать поножовщины в пермской школе
Сергей Саминский  в эфире НСН объяснил, что при должной организации охраны нападение не привело бы к плачевным последствиям.

Нападения на учеников пермской школы можно было бы избежать, если бы учебное заведение было оборудовано охранной сигнализацией и «тревожной кнопкой». Такое мнение в эфире НСН высказал президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский. (слушайте аудио)

«Два года мы двигаемся к тому, что периметр первых этажей берется под охранную сигнализацию и на пульт. Пост охраны - раз, заказчику - два, эсемески тревожные, и оперативному дежурному ЧОПа – три. Если бы эта дверь была закрытой и стояла на охранной сигнализации – периметр подразумевает и окна и двери – и при отработке охранник уже нажал бы кнопку. Потому что в наших инструкциях при отработке не разбираются. Сначала нажимают кнопку, потому начинают разбираться. Если охрана все-так нажала вовремя. Вовремя - вот что важно! Посмотрите по хронологии: на какой минуте он нанес ножом удар? Выясните. Наверняка, на седьмой-восьмой. А если б кнопку нажали, на четвертой его бы уже взяли под белы ручки. И не было бы того удара», - подчеркнул эксперт.

Напомним, в результате нападения на школу в Перми пострадали 15 человек.  Тяжелые ранения получили педагог и один из школьников. Один из учеников, который начал драку в школе, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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