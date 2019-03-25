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Происшествия

Эксперт предупредил о возможном повторении трагедии с ТЦ «Зимняя вишня»

25 Марта 2019 в 09:57
Эксперт предупредил о возможном повторении трагедии с ТЦ «Зимняя вишня»
Профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС в эфире НСН предупредил, что подобные трагедии могут повторяться, если нормы пожарной безопасности будут добровольными к исполнению. 
25 марта 2018 года в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По факту пожара возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали 15 человек.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта 2018 года, а охранник не включил систему оповещения, которая работала в отличие от сигнализации.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН пояснил, что до тех пор, пока все нормы и требования к пожарной безопасности объектов не будут приведены к единообразию и не станут обязательными к исполнению, подобные трагедии не исключены (слушайте аудио).

«Есть нормы, которые не выполняются. Обеспечение безопасности сооружений относятся к обязательным нормам к исполнению. Это требование нашего законодательства. В области обеспечения пожарной безопасности существует странная ситуация. Общие требования сформулированы в ФЗ «Технический регламент об обеспечение пожарной безопасности» и они являются обязательными, а конкретные своды правил каждого конкретного объекта являются документами свободного применения», - озвучил существующие противоречия.

Родственники погибших и неравнодушные горожане пришли к месту трагедии. Возле стихийного мемориала жертв пожара почтили минутой молчания и возложили цветы.

 

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