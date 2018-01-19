Эксперт предрёк новые нападения в школах России

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Эксперт в эфире НСН рассказал, что возмущён заявлениями о необходимости усилить охрану в учебных заведениях.

В школе в Улан-Удэ ученик 9 класса ворвался с топором на урок. Он ранил шестерых человек, в том числе учителя, после чего поджёг кабинет и попытался совершить самоубийство. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. В медицинское учреждение доставлен и нападавший. В СК уже завели уголовное дело.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург в эфире НСН предрёк новые трагедии.

«Я уже устал от непрофессиональных попыток высказывать глупости, не докапываясь до причин. Есть очень глубокие причины. Предложения, которые высказывают (усилить охрану и многие другие вещи), меня просто возмущают довольно серьёзно. Тут нужно смотреть не в следствие, а в глубинные причины. Это будет повторяться, причём чем дальше, тем хуже. И мне понятно, почему», - заявил учитель.

В то же время Евгений Ямбург в эфире НСН пообещал заняться вопросом.

«Здесь такой букет причин. Я буду этим заниматься, потому что теперь нужно уже отвечать. Все эти благоглупости, что надо любить детей, жить их интересами – банальные вещи, которые нормальный педагог и так понимает», - заверил НСН собеседник.

Отметим, учеников бурятской школы предупредили о готовящемся нападении. Как рассказала мама одного ребёнка, подростки сказали одной девочке, чтобы «будет мясо», пишет «Свободная Пресса». Она, в свою очередь, сообщила об этом через мессенджер, пишут местные СМИ. Сейчас на месте нападения с топором девятиклассника находятся медработники, полиция, прокуратура, пожарные. В больнице остаются семь человек, в том числе учительница русского языка и литературы, сообщает Ura.ru.