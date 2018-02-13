Эксперт: Пилот Ан-148 не успел бы сообщить о неполадках

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Андрей Краснопёров объяснил НСН, почему пилот разбившегося самолета не мог доложить обстановку диспетчерам.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвала предварительную причину авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, сообщает RT. Падение самолёта, на борту которого находился 71 человек, могло быть вызвано неверными данными о скорости полёта, полученными вследствие обледенения приёмников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева.

Майор ВВС, бывший лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН подтвердил, что обледенение приборов иногда становится причиной авиакатастроф.

«Такие случаи бывают. Даже при включённом ППД были случаи, когда идёт сильное обледенение. Естественно, что тут надо пилотировать по дублирующим приборам, но таких приборов маловато. В такой ситуации тяжело что-то советовать», — сказал лётчик.

Отмечается, что связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. Собеседник НСН заметил, что в этих условиях командир корабля не смог бы доложить о неполадках, так у него не было точной информации.

«Они не знали, что доложить. Что доложит командир корабля, если у него нет показаний. Он ещё сам не убедился. Он набрал 2000 метров и после этого отдал штурвал от себя и ушёл на 500 метров ниже. А скорость, как стояла, так и стоит, и высота так же. Он на себя взял — никаких изменений нет, как я и говорил ранее. И так “вперёд-назад”, такая синусоида и была. Приборы зависли в каком-то положении, потом была тряска, и самолёт просто сорвался. Дальше траектория пошла на снижение. Может быть, была крутая спираль, плоский штопор, но скорость была большая, может, он начал вращаться. Но причина была изначально — отсутствие у лётчика индикации скорости и высоты. Из-за этого самолёты не должны падать», — заключил майор ВВС.

Падение самолёта Ан-148 произошло 11 февраля. Авиакатастрофа унесла жизнь 71 человека. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», спасатели завершают поисковую операцию на месте крушения воздушного судна. Там было обнаружено порядка 700 обломков самолёта.