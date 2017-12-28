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Эксперт: Звонок о минировании «Октябрьской» может оказаться реальной угрозой

28 Декабря 2017 в 10:04
Эксперт: Звонок о минировании «Октябрьской» может оказаться реальной угрозой

Президент Международной контртеррористической ассоциации в эфире НСН рассказал, что сообщением об угрозе взрыва злоумышленники пытаются посеять панику.

В Москве проверяют станцию метро «Октябрьская» на наличие взрывных устройств после поступления сигнала от неизвестного о минировании. При этом столичная подземка продолжает работать в штатном режиме, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН рассказал, что за звонком могли стоять реальные боевики (слушайте аудио).

«Может быть всё, что угодно: может, это фейковое сообщение, чтобы отвлечь внимание от другого объекта или создать определённую панику или нагрузку, как волна, прокатившаяся по РФ, это может быть факт телефонного терроризма или звонок от террористической организации, которая заложила взрывное устройство и говорит об этом, обозначая свои действия. Есть вариант публичности, который обозначает дееспособность организации, показывает её возможности в подготовительных акциях, то есть акция подготовлена, о ней сообщено: успели найти – нашли, не успели – не нашли. С другой стороны устройство может быть заложено в точку А, а звонок направлен в точку B», - считает эксперт.

Стоит отметить, что сейчас правоохранители обследуют вестибюль станции, пишут « Дни.ру». Ранее по стране прокатилась волна телефонного терроризма. В декабре заместитель главы МВД России Игорь Зубов сообщил, что ущерб из-за этого уже составил миллиарды рублей.

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