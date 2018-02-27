Гибель подростка от передозировки водки в Красноярске не уникальна, но показательна

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Директор Института наркологического здоровья нации в эфире НСН подтвердил, что смерть юноши в Красноярском крае могла наступить из-за передозировки алкоголя.

Подросток в Красноярском крае скончался после употребления большого количества водки. Об этом сообщил Следственный комитет в своём Telegram-канале. Отмечается, что юноша распивал спиртные напитки вместе с 14-летними товарищами, отмечая День защитника Отечества. Подросток употребил вместе с друзьями литр водки, после чего самостоятельно выпил ещё одну бутылку. Товарищи помогли ему добраться до дома, где его обнаружили мёртвым на следующий день.

Директор Института наркологического здоровья нации, член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Олег Зыков в эфире НСН заявил, что подобный случай не является уникальным.

«Для достаточно молодого организма этот объём алкоголя является передозировкой. Это в очередной раз подтверждает мысль, что главная проблема – это не качество, а количество алкоголя. Понятно, что есть некие особенности, в том числе возрастные, физиологические – от многих факторов зависит, но очевидно, что в данном конкретном случае была передозировка. Она может привести к летальному исходу. Это трагическая ситуация, но не уникальная», - отметил эксперт.

По словам Олега Зыкова, ограничение объёмов продаж алкоголя не улучшит ситуацию.

«Исследователи во многих странах доказали очевидную вещь, что контроль за оборотом того или иного химического вещества практически не отражается на уровне его потребления. Ключевая проблема – человек и его выбор. Если у человека есть готовность себя разрушать, он себя разрушит. Любая попытка регламентировать продажу приводит к тому, что люди запасаются алкоголем, выпивают больше. Например, регламент ночной продажи вообще никак не повлиял на уровень потребления алкоголя, он только снизил уровень ночной преступности», - заключил в эфире НСН Зыков.

В настоящий момент по факту ЧП в деревне Гудково Красноярского края устанавливаются обстоятельства произошедшего. В то же время отмечается, что скончавшийся подросток рос в хорошей семье. Когда произошёл инцидент, он гостил у родственников в деревне, сообщает «Свободная Пресса» .