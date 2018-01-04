Десять человек стали жертвами пожара в обувном цеху в Новосибирской области

Десять человек, в том числе иностранцы, погибли во время пожара в цехе по производству обуви в Новосибирской области. По данным регионального главка МЧС, возгорание произошло сегодня рано утром. Работу пожарных осложняло сильное задымление, особенности строения здания и большое количество горючей продукции внутри него. При пожаре выделялся токсичный дым. Для локализации возгорания потребовалось несколько часов. Среди погибших – граждане Китая и Киргизии и один россиянин. По данным прокуратуры, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.