Четверг
04 января
USD 57.6
EUR 68.87
Происшествия

Десять человек стали жертвами пожара в обувном цеху в Новосибирской области

4 Января 2018 в 14:52
Десять человек стали жертвами пожара в обувном цеху в Новосибирской области

Десять человек, в том числе иностранцы, погибли во время пожара в  цехе по производству обуви в Новосибирской области. По данным регионального главка МЧС, возгорание произошло сегодня рано утром. Работу пожарных осложняло сильное задымление, особенности строения здания и большое количество горючей продукции внутри него. При пожаре выделялся токсичный дым. Для локализации возгорания потребовалось несколько часов. Среди погибших – граждане Китая и Киргизии и один россиянин. По данным прокуратуры, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.