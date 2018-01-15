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Происшествия

Число пострадавших в результате конфликта в пермской школе увеличилось до 13 человек

15 Января 2018 в 10:40
Число пострадавших в результате конфликта в пермской школе увеличилось до 13 человек
Фото: Facebook.com

Причиной поножовщины в пермской школе стал конфликт между учениками. По последним данным, пострадали 13 человек, сообщает RT.

Педагог, пытавшийся разнять дерущихся, и один из учеников находятся в тяжелом состоянии. Из здания школы № 127 были эвакуированы порядка 700 человек.

В настоящее время подозреваемые в совершении инцидента задержаны, их мотивы выясняются. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения. На место происшествия выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, а также же мэр города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова, отмечает «Свободная пресса».

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