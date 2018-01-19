Число пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ возросло до семи

По последним данным, семь человек пострадали в результате нападения на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Уде в пятницу, 19 января, пишет ТАСС. Как сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин, среди них шесть детей и одна женщина.



Ранее сообщалось, что пострадали четыре человека, пишет RT.

На школу в Бурятии напали трое человек, отмечает «Русская планета». В один из классов они бросили бутылку с зажигательной смесью и наносили удары топором всем, кто пытался выбежать из помещения. Одного из нападавших задержали.

В Следственном комитете сообщают только об одном нападавшем подростке. Он был задержан и госпитализирован, так как пытался покончить с собой, пишет «Интерфакс».

Напомним, что это уже третий случай нападения на школу на эту неделю. Ранее нападения на школьников произошли в Перми и Челябинске, сообщает Ura.ru.