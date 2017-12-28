Бывший владелец фабрики «Меньшевик» утверждает, что случайно убил охранника

Бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» утверждает, что случайно убил охранника. Об этом Илья Аверьянов заявил в Пресненском суде Москвы, который решает вопрос о его аресте. Обвиняемый рассказал, что начал стрелять в воздух, когда на территории предприятия появились вооруженные люди. Пуля случайно попала в охранника, когда они вырывали оружие из рук экс-директора.

Стрельба произошла накануне, когда на фабрику прибыли судебные приставы, чтобы взыскать с Аверьянова крупный долг. Стрелка задержали сегодня утром на складе бывшей типографии газеты «Правда».