Четверг
28 декабря
USD 57.45
EUR 68.23
Происшествия

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» утверждает, что случайно убил охранника

28 Декабря 2017 в 21:14
Бывший владелец фабрики «Меньшевик» утверждает, что случайно убил охранника

Бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» утверждает, что случайно убил охранника.  Об этом Илья Аверьянов заявил в Пресненском суде Москвы, который решает вопрос о его аресте. Обвиняемый рассказал, что начал стрелять в воздух, когда на территории предприятия появились вооруженные люди. Пуля случайно попала в охранника, когда они вырывали оружие из рук экс-директора. 

Стрельба произошла накануне, когда на фабрику прибыли судебные приставы, чтобы взыскать с Аверьянова крупный долг. Стрелка задержали сегодня утром на складе бывшей типографии газеты «Правда».

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.