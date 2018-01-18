Более 50 человек погибли при возгорании автобуса в Казахстане

Автобус загорелся в Казахстане на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области в четверг, 18 января. Трагический инцидент унес жизни по меньшей мере 50 человек.



52 человек погибли на месте, пятерым выжившим оказывается медицинская помощь, сообщает RT. Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus, отмечает Газета. ру.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов, среди пассажиров автобуса были граждане Узбекистана.