Автобус в Казахстане мог загореться из-за неисправной проводки

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Возгорание проводки могло спровоцировать пожар в автобусе в Казахстане, жертвами которого стали 52 человека. Также стало известно, что автобус был перегружен.



Ранее сообщалось, что инцидент произошел на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус направлялся в Россию РЕН ТВ.

В салоне находились 57 человек, пятерым из них удалось спастись – у них зафиксированы легкие ожоги. Все погибшие - граждане Узбекистана, уточнили в казахстанском департаменте по ЧС, сообщает Газета.ру.