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Происшествия

Автобус в Казахстане мог загореться из-за неисправной проводки

18 Января 2018 в 11:24
Автобус в Казахстане мог загореться из-за неисправной проводки
Фото: dpchas.com.ua

Возгорание проводки могло спровоцировать пожар в автобусе в Казахстане, жертвами которого стали 52 человека. Также стало известно, что автобус был перегружен.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус направлялся в Россию РЕН ТВ.

В салоне находились 57 человек, пятерым из них удалось спастись – у них зафиксированы легкие ожоги. Все погибшие - граждане Узбекистана, уточнили в казахстанском департаменте по ЧС, сообщает Газета.ру.

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